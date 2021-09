Calcio: Uefa, vietato all'Ajax omaggio a Bob Marley sulla maglia

14 settembre 2021 a

Nyon, 14 set. - (Adnkronos) - La Uefa ha vietato all'Ajax di indossare la maglia con i tre uccellini ricamati e colorati di rosso, verde e giallo sopra le tre croci di Sant'Andrea, simbolo di Amsterdam e ispirata alla canzone "Three Little Birds" di Bob Marley. Un pezzo storico che è diventato l'inno dei lancieri e che ha dato vita a una linea di abbigliamento. La Federcalcio europea vede in quei tre ricami "un'espressione diversa rispetto al logo del club e degli sponsor. La Uefa non ammette altre espressioni".