Roma, 14 set. (Adnkronos) - "I no vax sono come i no Tav, i no Tap, quelli che dicono no con la violenza non fanno parte del dibattito democratico". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Cartabianca' su Raitre.