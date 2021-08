Rdc: Bernini a Conte, 'monitoraggio già fatto ed è negativo'

30 agosto 2021 a

Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "L'ex premier Conte sta dicendo tutto e il suo contrario: prima ha bocciato, definendoli fallimentari, i decreti sicurezza varati dal suo primo governo, poi ha avvertito che il reddito di cittadinanza non si tocca, dicendosi però disponibile a un 'tavolo che monitori la sua efficacia'. Quindi, non si tocca ma si può cambiare. In realtà il monitoraggio sul sussidio-bandiera dei Cinque Stelle c'è già stato, ed è negativo sia sul fronte del sostegno alla povertà, che ha lasciato fuori le famiglie numerose, sia soprattutto sulle politiche attive, perché si è disincentivato il lavoro e alimentato invece il lavoro nero. Più che da monitorare, dunque, il reddito di cittadinanza è tutto da rifare”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.