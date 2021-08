30 agosto 2021 a

Milano, 30 ago. (Adnkronos) - "Addio Fabio, non si può morire così a 13 anni. Tutta Sesto si stringe attorno alla sua famiglia per la terribile tragedia. Una preghiera per questo piccolo angelo". E' quanto scrive su Facebook il sindaco di Sesto San Giovanni (Milano), Roberto Di Stefano dopo la morte del ragazzo caduto da un monopattino sulla pista ciclabile in via Antonio Gramsci. Sull'incidente indaga la procura di Monza.