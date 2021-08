Milano: Bastoni (Lega), 'Sala corre se a fuoco vanno le case dei ricchi'

30 agosto 2021 a

Milano, 30 ago. (Adnkronos) - "Si è precipitato dopo l'incendio del palazzo di 20 piani, in quello dove vivono i vip e i ricchi tra cui anche il cantante Mahmood. Ma quando è andato in fiamme la palazzina MM di via Rilke nel quartiere ponte Lambro il sindaco non si è fatto vedere". Così Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, attacca il sindaco Giuseppe Sala l'indomani l'incendio dell'edificio di via Antonini a Milano. "A seconda delle case che bruciano Sala corre, ma solo per quelle dei ricchi che lo votano".