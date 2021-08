Incidenti: scontro tra auto, un morto e due feriti in provincia di Bergamo

30 agosto 2021 a

Milano, 30 ago. (Adnkronos) - E' di un morto e due feriti il bilancio di un incidente che si è verificato nel pomeriggio, pochi minuti dopo le 16, a Casnigo in provincia di Bergamo. L'impatto è avvenuto all'incrocio tra via Ripa Pì e via Serio. A perdere la vita è stato un 86enne alla guida dell'auto - C.F. le iniziali -, la donna di 81 anni che viaggiava accanto a lui ha riportato invece diversi traumi - "cranico, toracico, trauma al bacino e all'arto inferiore" - ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. L'uomo che viaggiava sull'altra macchina, un 53enne, ha un trauma toracico e si trova all'ospedale di Seriate. Non è in pericolo di vita. Sull'incidente indagano carabinieri e polizia locale.