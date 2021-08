Elezioni: Nencini, 'socialisti sostengono lealmente Letta a Siena'

30 agosto 2021 a

a

a

Roma, 30 ago (Adnkronos) - "I socialisti sosterranno lealmente Enrico Letta nel collegio uninominale di Siena. Per il buon esito del voto è indispensabile che l'intera coalizione riformista che lo sostiene sposi con determinazione la sua candidatura”. Lo ha dichiarato il senatore del Psi Riccardo Nencini aggiungendo: "Pur votando solo in quel collegio, si tratterà di una prova generale. Una ragione in più per costruire un'alleanza che guarda al futuro”.