Calcio: Vlahovic, 'non sono deluso di essere rimasto alla Fiorentina'

Belgrado, 30 ago. - (Adnkronos) - "Non sono deluso di essere rimasto alla Fiorentina, questa è la mia decisione". Così l'attaccante viola Dusan Vlahovic parlando dal ritiro della nazionale serba. "Non voglio dire se sarò in grado di ripetere i numeri della scorsa stagione -aggiunge Vlahovic, autore di 21 reti nello scorso campionato di Serie A-. Sono fiducioso nelle mie capacità, ma niente cadrà dal cielo. Il campo è l'unico metro di giudizio".