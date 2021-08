Calcio: mercato, nel valzer di punte Destro verso lo Spezia e Cagliari su Scamacca

30 agosto 2021 a

Roma, 30 ago. (Adnkronos) - In queste ultime ore di calciomercato le squadre si stanno concentrando in particolare sugli attaccanti. Su prepara un valzer di punte in particolare per le squadre medio piccole. Lo Spezia, a quanto apprende l'Adnkronos, è molto vicino a chiudere l'affare per portare a titolo definitivo Mattina Destro alla corte di Thiago Motta, mentre in rossoblù potrebbe finire Mbala Nzola. Molto attivo anche il Cagliari che ha puntato deciso su Gianluca Scamacca, attaccante classe 1999 di proprietà del Sassuolo e nell'ultima stagione in prestito al Genoa. Sfumato l'approdo alla Juve per Scamacca si prospetta l'arrivo in prestito con diritto di riscatto in Sardegna. Altro attaccante in procinto di cambiare maglia è Andrea Petagna che dopo il gol decisivo segnato con la maglia del Napoli potrebbe arrivare alla Sampdoria.