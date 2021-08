Calcio: Mancini, 'Donnarumma non gioca al Psg solo perché arrivato in ritardo'

30 agosto 2021 a

Firenze, 30 ago. - (Adnkronos) - "Donnarumma non sta giocando solo perché è arrivato un po' in ritardo rispetto agli altri giocatori del Psg, solo per questo". Lo dice il ct azzurro Roberto Mancini in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano dove l'Italia sta preparando le partite di qualificazione al mondiale contro Bulgaria, Svizzera a Lituania. Mancini commenta poi le convocazioni di Kean e Scamacca. "Kean l'abbiamo lasciato a casa prima dell'Europeo con grande dispiacere, ma dicendogli che sarebbe tornato. Deve giocare bene e comportarsi da professionista. Scamacca ha fatto tutte le Nazionali, volevamo portarlo prima per conoscerlo meglio ma non c'è stata la possibilità anche perché era in Under 21. Vogliamo conoscerlo di più, ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti e in futuro potrebbe esserci molto utile".