Calcio: Flick, 'Germania obbligata a qualificarsi per i Mondiali del Qatar'

30 agosto 2021

Stoccarda, 30 ago. (Adnkronos) - Il nuovo allenatore della Germania, Hansi Flick, ha espresso le sue aspettative sui 26 convocati in modo molto concreto prima dell'inizio dell'allenamento di oggi nella città di Stoccarda. "Voglio una squadra che sia viva, che si spinga a vicenda", ha detto Flick in un'intervista a Ard radio. Dopo l'eliminazione anticipata della Germania dall'Europeo e la fine dell'era di coach Joachim Loew, il primo obiettivo di Flick è quello di portare il "Mannschaft" al Mondiale in Qatar 2022. "Vogliamo qualificarci, senza ma. È un obbligo per la Germania qualificarsi per un grande torneo", ha detto il 56enne Flick.

"Il calcio tedesco è sempre stato sinonimo di successo. Vogliamo tornare a questo. Vogliamo giocare un calcio di successo, bello, moderno e attivo", ha sottolineato l'ex assistente di Loew, che di recente ha portato il Bayern Monaco a sette titoli in 18 mesi. Flick ha già radunato la propria squadra ieri sera a Stoccarda per sfruttare al meglio il breve tempo di preparazione per le tre partite contro Liechtenstein, Armenia e Islanda. "Sono felice di iniziare ora. Siamo lieti di poter lavorare con i migliori giocatori in Germania", ha detto.