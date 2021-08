Bunshi Lab inizia ad accettare i pre-ordini per la "Bunshi Mask", la mascherina in crowdfunding più venduta in Giappone, attraverso il sito web di crowdfunding "Indiegogo"

30 agosto 2021 a

- La Bunshi Mask cattura oltre il 99% delle particelle sottili -

FUKUOKA, Giappone, 30 agosto 2021 /PRNewswire/ -- Bunshi Lab ("bunshi" significa molecola in giapponese) ha raccolto circa 180 milioni di yen (*1) per la "Bunshi Mask" attraverso "Makuake", un sito web di crowdfunding giapponese. Ora, Bunshi Lab sta lanciando l'attesissima campagna di vendita globale del prodotto.

(*1) 180 milioni di yen sono circa 1,6 milioni di USD (1,00 USD = 110 yen ad agosto 2021).

(Image1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106774/202108259196/_prw_PI7fl_WycJz104.jpg)

La Bunshi Mask è una mascherina di altissimo livello creata a partire dallo spirito omotenashi (ospitalità) e dalla lavorazione artigianale giapponese. Ha venduto un totale complessivo di oltre 200.000 pezzi in soli quattro mesi, riscuotendo un immediato apprezzamento da moltissime persone subito dopo la messa in commercio in Giappone. Volendo rendere disponibile la Bunshi Mask dal Giappone in tutto il mondo, Bunshi Lab lancia la sua campagna di vendita globale attraverso Indiegogo.

- Pagina del progetto della Bunshi Mask sul sito web Indiegogo

Sito web: https://www.indiegogo.com/projects/bunshi-mask-minimal-stylish-and-high-spec/reft/27136189/pr0827

Data di inizio: 27 agosto (venerdì), 2021

- Perk: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106774/202108259196/_prw_PI1fl_w1C8nU82.jpg

- Lancio in 9 Paesi: Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Canada, Germania, Francia, Paesi Bassi, Italia, Singapore

Informazioni sulla Bunshi Mask

(Image2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106774/202108259196/_prw_PI8fl_86vs5Ja1.jpg)

Le caratteristiche principali della Bunshi Mask, una mascherina di nuova generazione che trova l'equilibrio perfetto tra alte prestazioni e bellissimo design minimalista, sono le seguenti:

- La Bunshi Mask blocca oltre il 99% delle particelle sottili.

(Image3: https://videos.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106774/202108259196/_prw_PM1fl_7fZiwb4a.mp4)

Utilizza il nuovissimo filtro in nanofibra inventato da Akihiko Tanioka (*2), Professore emerito presso il Tokyo Institute of Technology (*3), che blocca oltre il 99% delle particelle sottili. La Bunshi Mask può proteggere i propri utenti con sicurezza ed efficacia grazie al filtro composto da una rete più sottile di quella della mascherina chirurgica N95.

(*2) il Professor Tanioka (Professore emerito) è uno dei principali esperti nel campo della nanofibra.

(*3) Il Tokyo Institute of Technology, spesso denominato il "MIT del Giappone", è una delle migliori università giapponesi.

(Image4: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106774/202108259196/_prw_PI3fl_7DNh7wGl.jpg)

La Bunshi Mask consente agli utenti di respirare con facilità grazie alla nuovissima nanofibra, ed è anche rispettosa dell'ambiente e sostenibile in quanto è realizzata con PET riciclato o polietilene tereftalato. Può inoltre contribuire a ridurre il numero di lavaggi grazie agli effetti della disinfezione con ultravioletti, essendo resistente agli UV.

- Ha un design bellissimo sotto ogni aspetto.

(Image5: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106774/202108259196/_prw_PI6fl_4O76ai84.jpg)

La Bunshi Mask ha un design ben pensato che mette in risalto il viso di chi la indossa. Inoltre, ha una superficie lucente che garantisce un risultato estetico di grande effetto.

- Realizzata con un "tessuto di cotone in maglia di qualità superiore"

La mascherina è realizzata con un tessuto di cotone lavorato a maglia di qualità superiore, trattato con la cosiddetta lavorazione "silhouette", la cui qualità è superiore a quella dei tessuti in garza. Offre una sensazione impareggiabile al tatto in quanto è delicato sulla pelle e garantisce un effetto asciutto. Un'altra caratteristica interessante è che non si ingrinzisce facilmente, anche dopo il lavaggio.

(Image6: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106774/202108259196/_prw_PI5fl_bwLRf6ST.jpg)

- La mascherina ha già riscosso grande successo con il crowdfunding in Giappone:https://kyodonewsprwire.jp/attach/202108259196-O2-ukhdiB2x.pdf

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web:https://kyodonewsprwire.jp/attach/202108259196-O1-UAZX3DMT.pdf

