Usa: Uragano Ida, Colonial Pipeline chiude 2 linee temporaneamente

New York, 29 ago.(Adnkronos) - Colonial Pipeline, il gruppo che detiene la più grande rete degli oleodotti negli Stati Uniti, ha deciso di chiudere temporaneamente due linee tra Houston, in Texas, e Greensboro, in Carolina del Nord, precauzionalmente in vista dell'arrivo dell'uragano Ida. Lo ha annunciato il gruppo. Le linee.3 e 4, che trasportano carburante da Greensboro a Linden, nel New Jersey, restano operative, ha affermato la società. "E' uno stop temporaneo", ha detto alla Cnn il portavoce di Colonial Pipeline Eric Abercrombie. "Lo facciamo come precauzione di sicurezza durante gli eventi meteorologici importanti".