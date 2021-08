Oropa: Pichetto, 'Mise emette francobollo dedicato a Santuario'

29 agosto 2021 a

a

a

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Lo Stato italiano ha emesso un francobollo per rendere omaggio al Santuario di Oropa, luogo caro ai piemontesi e perla di arte e spiritualità incastonata tra le cime alpine di questa splendida terra biellese: con questa emissione consegnamo al patrimonio filatelico e culturale del Paese il nostro segno di riconoscenza. E' quanto dichiara in una nota il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto, nel corso delle celebrazioni per la quinta incoronazione secolare della Madonna di Oropa.

"Il francobollo è uno dei principali strumenti attraverso i quali lo Stato esalta personaggi, istituzioni e aspetti peculiari della propria storia, cultura e tradizione, rendendo pubblica la riconoscenza per quanti hanno rappresentato, grazie ai propri meriti e virtù, ciò che di meglio e positivo la comunità nazionale sa esprimere", ha precisato il viceministro.

"La scelta del Mise di emettere quest'anno il francobollo è un ulteriore segno di valorizzazione di questo importante Santuario mariano, che si inserisce in un evento anch'esso straordinario, ossia le celebrazioni per la quinta incoronazione secolare della Madonna di Oropa. L'auspicio", ha concluso Pichetto, "è che questo francobollo venga sin da oggi quanto più possibile utilizzato per l'invio della corrispondenza, così da far giungere ovunque l'immagine del Santuario di Oropa ed il messaggio di fede e di speranza ad esso sotteso".