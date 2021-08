29 agosto 2021 a

a

a

Silverstone, 29 ago. -(Adnkronos) - Fabio Quartararo domina il Gp di Gran Bretagna nella MotoGp e allunga in vetta alla classifica del mondiale. Il pilota francese della Yamaha si impone in solitaria davanti agli spagnoli Alex Rins, con la Suzuki e Aleix Espargaro, in sella all'Aprilia che torna su un podio MotoGp dopo 21 anni.