Motomondiale: Gp Gran Bretagna, Quartararo trionfa davanti a Rins ed Espargaro (2)

29 agosto 2021

(Adnkronos) - Quarto posto per l'australiano Jack Miller con la Ducati che si lascia alle spalle lo spagnolo della Honda Pol Espargaro e il sudafricano della Ktm Brad Binder. Solo 14° Francesco Bagnaia (Ducati) e addirittura 18° Valentino Rossi (Yamaha), entrambi in grande difficoltà nelle seconda parte di gara dopo un inizio promettente. Nella classifica del mondiale guida Quartararo con 206 punti, 65 in più dello spagnolo della Suzuki Joan Mir.