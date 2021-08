Milano: sorpreso con 22 grammi di cocaina, arrestato

29 agosto 2021 a

Milano, 29 ago. (Adnkronos) - Un uomo di 52 anni, cittadino nigeriano, è stato arrestato dalla polizia a Milano per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Verso le 4.30 della scorsa notte una volante in via Vittorio Veneto ha fermato l'uomo per un controllo. Il 52enne, irregolare in Italia e con alcuni precedenti, ha subito reagito con violenza. Una volta bloccato, gli sono stati trovati addosso 22 grammi di cocaina divisa in dosi ed è stato arrestato.