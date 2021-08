Milano: incendio in palazzo, fiamme divorano facciata

29 agosto 2021 a

a

a

Milano, 29 ago. (Adnkronos) - L'incendio è scoppiato poco dopo le 17.30 in un appartamento del palazzo di via Antonini 32, a Milano. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e numerose ambulanze e automediche, sono intervenute diverse pattuglie della polizia. Le fiamme si sarebbero sviluppate dall'ultimo piano dello stabile, il 15esimo, per poi estendersi a tutto l'edificio. Le strade attorno al palazzo sono bloccate e sono in corso le operazioni di spegnimento.