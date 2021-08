Milano: Bernardo, 'piste ciclabili insicure, Bugno si candidi con me'

29 agosto 2021 a

Milano, 29 ago. (Adnkronos) - "Anche i candidati del sindaco uscente sono più d'accordo con il mio programma che con quello dell'amministrazione in scadenza. La vera mobilità sostenibile è attenzione per tutti, non solo piste ciclabili insicure per gli altri cittadini. Caro Bugno, se vuoi puoi candidarti con me". Lo scrive su Twitter il candidato sindaco di Milano per il centrodestra, Luca Bernardo, dopo che l'ex ciclista Gianni Bugno, candidato con i Riformisti a sostegno di Giuseppe Sala, ha criticato la pista ciclabile di corso Buenos Aires.