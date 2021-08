Mafia: La Piana (Cisl Palermo), 'i no di Libero Grassi ai boss ancora fonte di ispirazione'

29 agosto 2021 a

a

a

Palermo, 29 ago. (Adnkronos) - "Ricordiamo oggi il grande coraggio pagato con la sua stessa vita dell'imprenditore palermitano Libero Grassi a trent'anni dal suo assassinio, una forte ribellione oggi ancora fondamentale per liberare il nostro tessuto economico commerciale imprenditoriale dall'oppressione mafiosa" . Ad affermarlo è Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani che aggiunge "la forza del suo No agli estortori sia ancora grande fonte di ispirazione per tutti affinché ogni giorno nelle azioni quotidiane e in ogni ambito prevalga il contrasto ai condizionamenti mafiosi. Perché solo ' Liberi ' dalla mafia potremo far rinascere i nostri territori e la nostra economia".