Mafia: Fico, 'nel nome Libero Grassi le sue certezze e i suoi ideali' (2)

29 agosto 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Ciò -prosegue il presidente della Camera- è tanto più importante nella fase attuale in cui la crisi generata dalla pandemia espone le imprese in difficoltà al rischio di infiltrazione criminale. Le istituzioni devono sostenere in ogni modo gli imprenditori onesti, attraverso adeguate misure sia di ordine economico e finanziario sia in termini di presidio della legalità e della sicurezza".

"L'attuazione del Pnrr può e deve costituire un passaggio decisivo in questa duplice direzione e va pertanto accompagnata da interventi rigorosi contro le pratiche corruttive ed i rischi di infiltrazioni criminali. Una sfida -conclude Fico- che riguarda tutti ed alla quale ciascuno deve dare il proprio doveroso contributo. Di questo era convinto Libero Grassi ed è questo il modo migliore per ricordarlo ed onorarlo".