Israele: ufficio primo ministro chiede a Netanyahu restituzione regali ricevuti

29 agosto 2021 a

a

a

Tel Aviv, 29 ago. (Adnkronos) - L'ufficio del primo ministro israeliano ha chiesto all'ax premier Benjamin Netanyahu di restituire i regali ricevuti come primo ministro durante i viaggi di stato. Secondo la stampa israeliana l'ex premier Netanyahu e sua moglie Sara sono in possesso di 42 regali che devono essere restituiti per legge, secondo l'ufficio del primo ministro. La coppia ha affermato di aver già restituito i doni ricevuti.