F1: Leclerc, 'decisione corretta ma strano assegnare punti per gara non iniziata'

Spa, 29 ago. - (Adnkronos) - “La gestione è stata giusta. Siamo partiti provando con queste condizioni, ma non andava bene, non si poteva. Dopo, nella seconda parte, abbiamo provato a ripartire e il regolamento che c'è ci ha portato ad avere un punteggio dimezzato. Credo che sia stato giusto provare un'altra volta, ma sicuramente è molto strano avere dei punti per una gara che non è mai iniziata". Così Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport, dopo l'ottavo posto nel Gp del Belgio, del quale sono stati percorsi solo tre giri dietro la safety car per le avverse condizioni meteorologiche.