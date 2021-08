F1: Gp Belgio ufficialmente finito, vince Verstappen ma assegnati metà punti

29 agosto 2021 a

Spa, 29 ago. - (Adnkronos) - Il Gp del Belgio è stato ufficialmente dichiarato concluso con la vittoria dell'olandese della Red Bull Max Verstappen. La gara in pratica non si è disputata, sono stati percorsi solo 3 giri dietro la safety-car con posizioni quindi congelate, a causa delle condizioni meteorologiche pessime, con pioggia e scarsa visibilità. Saranno assegnati la metà dei punti di una gara normale. La top ten rispecchia quindi le posizioni della qualifica. A completare il podio i due piloti inglesi George Russell e Lewis Hamilton. Ottavo e decimo posto per le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz.