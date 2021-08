Covid: Prefetto Palermo, 'zona gialla? Molti non vogliono indossare la mascherina, noi vigiliamo' (2)

29 agosto 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Noi cerchiamo di essere presenti - dice ancora il Prefetto parlando della zona gialla che scatta domani in Sicilia - Non possiamo però stare appresso a tutti, possiamo presidiare le zone più intense, dove ci sono più turisti ad esempio e e le attività commerciali. Noi dobbiamo evitare che si creino affollamenti e per fare questo non può essere un poliziotto solo a farlo, noi concentriamo la forza oltre le pattuglie che girano". Ma avverte: "Sono le persone che si devono convincere che le regole vanno rispettate". E ricorda che venerdì ha fatto un incontro con tutti i sindaci del distretto di Palermo. Proprio in vista della zona gialla di domani. (di Elvira Terranova)