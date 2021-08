Calcio: Tas respinge ricorso Liga, Fifa 'ora lasciate andare nazionali sudamericani'

29 agosto 2021 a

Roma, 29ago. - (Adnkronos) - Il Tas di Losanna respinge il ricorso della Liga contro la decisione della Fifa di prolungare di due giorni la finestra delle qualificazioni sudamericane (Conmebol) ai Mondiali di Qatar 2022, per poter così aggiungere una partita. “Ora ci aspettiamo -commenta la Fifa- che i giocatori vengano rilasciati in vista delle qualificazioni sudamericane alla Coppa del Mondo in accordo alla decisione della Fifa la cui legittimità è stata riconosciuta dal Tas”. Molte federazioni nazionali, tra queste anche la Serie A, avevano annunciato nei giorni scorsi pieno supporto ai club che si fossero rifiutati di mandare i propri giocatori in Nazionale.