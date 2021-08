Afghanistan: Fornaro, 'aprire corridoi umanitari'

29 agosto 2021 a

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Conclusi i voli di evacuazione da Kabul, l'Europa e gli Stati Uniti non possono abbandonare il popolo afgano al loro destino. L'intera comunità internazionale deve dare una risposta positiva alla pressante richiesta di aiuto che arriva dall'Afghanistan in cui non sono garantiti i più elementari diritti civili, ma rischia diventare un Paese teatro di una guerra tra le varie organizzazioni terroristiche di matrice islamica". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.

"Si lavori quindi, a partire dal summit straordinario del G20 proposto dall'Italia, per ricercare soluzioni che consentano l'apertura di corridoi umanitari per donne e uomini che vogliono giustamente scappare dall'inferno afghano", conclude Fornaro.