28 agosto 2021

Silverstone, 28 ago. -(Adnkronos) - Marco Bezzecchi conquista la pole del Gp di Gran Bretagna a Silverstone, nella classe Moto2. Il pilota romagnolo gira in 2'03"988 precedendo lo spagnolo Jorge Navarro e il britannico Sam Lowes che partiranno con lui in prima fila. Quarto tempo per lo spagnolo Raul Fernandez che si lascia alle spalle l'australiano Remy Gardner, attuale leader del mondiale e Fabio Di Giannantonio.