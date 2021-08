Calcio: Spalletti, 'mercato? Società attenta a prendere qualcosa di livello'

28 agosto 2021 a

Napoli, 28 ago. - (Adnkronos) - "Io ho sempre detto la stessa cosa, sarei stato contento di tenere quelli che ho trovato. Sono partiti Hysaj, Maksimovic e Bakayoko che avevano fatto 100 partite, quindi è segno che avevano un peso nella rosa. So che la società è attenta, se capita qualcosa di livello si può portare a disposizione". Lo dice l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa, in merito al mercato della società azzurra.