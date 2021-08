Calcio: Pioli, 'Milan cresciuto, non è più una sorpresa'

28 agosto 2021 a

Milano, 28 ago. - (Adnkronos) - "Noi siamo cresciuti, non siamo più la sorpresa del campionato e proviamo a crescere ancora". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari. "Ogni gara ci fa crescere e ci da spunti dove lavorare e migliorare -prosegue l'ex tecnico di Inter e Lazio-. Domani affrontiamo una squadra difficile e ben strutturata, sappiamo delle difficoltà ma anche delle nostre qualità. La cosa importante è che la squadra entri in campo con le idee chiare".