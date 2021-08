Calcio: Pioli, 'mercato? Penso solo al Cagliari, valutazioni alla fine'

28 agosto 2021 a

a

a

Milano, 28 ago. - (Adnkronos) - "Mi concentro solo sulla partita di domani, poi per quanto riguarda il mercato e i rinnovi mancano ancora dei giorni importanti, le valutazioni si fanno alla fine". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari. Non sarà convocato il nuovo acquisto Pietro Pellegri. "E' in buone condizioni ma non ancora ottimali. Gli servirà tanto la sosta e tra due settimane mi auguro che sia completamente nel gruppo", conclude Pioli.