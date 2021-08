Sondrio: si tuffa in acqua e non riemerge, 12enne in arresto cardiaco

27 agosto 2021 a

Milano 27 ago. (Adnkronos) - Bambino in arresto cardiaco dopo tuffo in acqua. È successo questo pomeriggio ad Andalo Valtellino, in provincia di Sondrio.

La vittima - a quanto apprende Adnkronos un 12enne di origine straniera, nato in Italia e residente nel paese confinante, Delebio – era al torrente insieme a un gruppo di amici. Si è tuffato in acqua, ma non è riemerso. Quando è stato ripescato, il suo cuore non batteva più.

Immediati i soccorsi del 118, intervenuto intorno alle 14.30 con automedica, ambulanza ed elisoccorso, che ha trasportato il 12enne in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Alle ricerche del bambino hanno collaborato anche vigili del fuoco e carabinieri, che indagano sulla vicenda.