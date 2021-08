Serie A, Juventus verso il post-Ronaldo contro l'Empoli vittoria scacciapensieri a 1,22

27 agosto 2021 a

(Roma, 27 agosto 2021) - La rottura con CR7 è a un passo, ma in quota nessuna ripercussione per i bianconeri: il 77% delle giocate è per Allegri. Debutto all'Olimpico per Sarri e per gli analisti la Lazio vola sullo Spezia

Roma, 27 agosto 2021 – La prima partita della stagione allo Stadium. La prima, quasi sicuramente, senza Cristiano Ronaldo. Il debutto della Juventus in casa arriva con lo scossone degli ultimi giorni di mercato, ma l'ormai imminente rottura con il portoghese - che oggi non ha disputato l'allenamento - lascia imperturbabili i betting analyst. Nessun dubbio sulla squadra di Allegri attesa domani sera alla sfida contro l'Empoli: nonostante il clima teso e la falsa partenza a Udine, la Juve vola a 1,22 su Planewin365, con il 77% delle preferenze degli scommettitori. Schiacciante la superiorità su Andreazzoli e i suoi, dati a 12,00, e con un altro pareggio lontano a 6,30. In campo toccherà ancora una volta a Paulo Dybala guidare i suoi alla carica: l'argentino spicca nelle scommesse sui marcatori, dove un'altra rete dopo quella di Udine si gioca a 1,80, subito dietro Alvaro Morata, in quota a 1,70. Negli ultimi cinque precedenti i bianconeri hanno subito un solo gol: stavolta la vittoria a Szczesny imbattuto pagherebbe 2,06, mentre la possibilità che gli ospiti vadano a segno si gioca a 1,71.

Pratica Empoli già archiviata dalla Lazio, pure attesa in campo domani per la prima di Sarri all'Olimpico. Nette le previsioni per il testa a testa contro lo Spezia, contro cui i biancocelesti hanno vinto entrambe le partite della scorsa stagione. Il terzo successo consecutivo vale 1,33 contro il 9,00 del segno «2», mentre la seconda «X» di fila per Thiago Motta e i suoi pagherebbe 6,30. Giornata propizia anche per Ciro Immobile, che dopo il primo centro in campionato svetta sul tabellone Planetwin365 dei possibili marcatori, a 1,60. Felipe Anderson e Pedro si candidano a 3,00 e 2,55, mentre per i bianconeri Gyasi e Colley sono a 4,00.

Tra le big, impegni sulla carta abbordabili anche per l'Atalanta, a 1,33 sul Bologna (8,40), per il Napoli, favorito a 1,53 nella trasferta contro il Genoa (6,20), e per il Milan (1,43), impegnato nel posticipo a San Siro contro il Cagliari (7,45). Nell'altro appuntamento di domenica sera occhi puntati sulla Roma, partita fortissimo sia in campionato che in Conference League. Ad attendere Mourinho stavolta ci sarà la Salernitana, contro cui i giallorossi partono a 1,58 su Planetwin365. Il colpo granata davanti al pubblico di casa è invece a 5,45, mentre per il pari l'offerta è a 4,25.

