(Adnkronos) - La nuotatrice azzurra Carlotta Gilli è argento nei 400 stile libero S13 alle Paralimpiadi di Tokyo. Per l'atleta piemontese si tratta della terza medaglia in tre giorni in questa edizione dei Giochi. Gilli ha chiuso la sua prova in 4'26''14 alle spalle dell'ucraina Anna Stetsenko, che ha conquistato l'oro in 4'23''92. Bronzo per la australiana Katja Dedekind con 4'35''87.