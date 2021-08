Milano: stupro Cascina Gobba, Bernardo 'inaccettabile che camminare strada sia pericolo'

27 agosto 2021 a

Milano 27 ago. (Adnkronos) - "Non è più accettabile che camminare per strada a certe ore o in certe zone, soprattutto per le donne, per giovani e anziane, sia un pericolo". Così il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, commenta la notizia del fermo di un 31enne egiziano, accusato di aver violentato lo scorso 9 agosto una 25enne a Milano in zona Cascina Gobba, vicino all'ospedale San Raffaele, dove lei lavora.

Mandando "un abbraccio alla povera ragazza violentata e grande vicinanza a tutti i suoi cari", Bernardo osserva che "simili aggressioni, atroci e vigliacche, meritano il massimo della pena".

Ringraziando le "forze dell'ordine, anche stavolta pronte a fermare il sospettato", il candidato sindaco conclude: "Sono fatti e notizie che feriscono e che non possono passare sotto traccia. Non possiamo rassegnarci a tale mancanza di umanità”.