Milano: Pareglio esce da cda di Atm

Milano 27 ago. (Adnkronos) - Il professor Stefano Pareglio ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione di Atm, a seguito della sopraggiunta incompatibilità con nuovi impegni professionali. Lo rende noto la società milanese del trasporto pubblico locale.

"La presidente di Atm Gioia Ghezzi, gli altri componenti del Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e il direttore generale - si legge nella nota - ringraziano il professor Stefano Pareglio per la preziosa collaborazione e per l'attività svolta all'interno del Consiglio di amministrazione della società sin da novembre 2017. La sua competenza e la sua dedizione hanno contribuito concretamente al lavoro che il CdA ha condotto in questi anni".

Atm rivolge poi "il migliore augurio di buon lavoro per i nuovi impegni professionali" al professor Pareglio, che a luglio è stato eletto presidente della Fondazione Utilitatis.