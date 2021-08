Milano: dal Comune bando per contrasto a violenza di genere (2)

27 agosto 2021 a

(Adnkronos) - Ad oggi - ricorda Palazzo Marino in una nota - i centri antiviolenza, aumentati di due unità negli ultimi cinque anni, sono nove, più un presidio sanitario presso Atts santi Carlo e Paolo. Nove anche le case rifugio, per un totale di circa 40 posti letto per nuclei mamma/bambini e donne sole.

Con il nuovo bando - sottolinea l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - "rinnoviamo il nostro impegno per i servizi attivati ormai da tempo in città, che ci hanno permesso in questi anni di lavorare efficacemente anche grazie alla presenza di realtà competenti e professionali che animano la rete antiviolenza".

"Tutte le azioni in campo - aggiunge - costituiscono i pilastri sui quali il Comune ha costruito le risposte al fenomeno della violenza di genere e ha alimentato gli sforzi finalizzati alla ripresa di una quotidianità normale e di una vita più serena”. Nel 2020 la rete antiviolenza ha seguito e accompagnato 2.089 donne (nel 2016 erano 1.671). Circa 5mila i contatti e più di 20mila le persone (uomini e donne) intercettate dalle attività di sensibilizzazione, informazione e formazione organizzate dai centri della rete antiviolenza.