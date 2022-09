27 agosto 2021 a

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Non c'è alcun legame. È solo Salvini che lo costruisce a suo uso e consumo. La notizia è solo una. E riguarda le avvenute dimissioni del Sottosegretario. La continuazione del lavoro della ministra non è minimamente in discussione”. Così il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ad Affaritaliani.it.