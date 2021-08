Covid: Musumeci, 'zona gialla suoni come campanello d'allarme'

27 agosto 2021 a

Palermo, 27 ago. (Adnkronos) - "La 'zona gialla' in Sicilia, decisa dal ministro per la Salute, che ho sentito poco fa al telefono, non coglie di sorpresa alcuno. E il risultato di un'Isola che negli ultimi mesi, da un lato, ha subìto la intensa propaganda contro il vaccino, dall'altro lato è stata meta di milioni di turisti.Per la fortuna dei nostri operatori, aggiungo". Lo dice il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, aggiungendo: "Non cambia molto col 'giallo', ma deve suonare come una campanella forte".