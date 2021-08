27 agosto 2021 a

a

a

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - “Sono totalmente d'accordo con il Presidente della Toscana Eugenio Giani. Il personale sanitario no vax non può continuare a svolgere servizio. In pratica possono scegliere: o si vaccinano o cambiano mestiere”. Lo scrive su Twitter il senatore Pd, Andrea Marcucci.