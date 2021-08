Covid: Carfagna, 'obbligo vaccino non è tabù, cittadini non si comportino da bambini'

27 agosto 2021 a

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Quella parte del Paese che ancora mugugna contro il vaccino è chiamata a fare il suo dovere. L'obbligo vaccinale, soprattutto per alcune categorie, non è un tabù, e tuttavia mi chiedo: ma davvero una parte degli italiani vuole essere trattata come un bambino? Non capiscono che vaccinarsi è il solo modo per evitare una nuova crisi, fatale per l'Italia? Fino a che punto arriva il loro egoismo? La cittadinanza è fatta anche di doveri, non solo di diritti". Lo dice Mara Carfagna, ministra per il Sud, in un'intervista a 'Il Giornale'. E sui rapporti all'interno del centrodestra, in particolare con la Lega, anche su questo argomento, aggiunge: "restano distanze che vanno colmate. Forze che si propongono di governare insieme il Paese non possono alimentare incertezze su questo argomento".