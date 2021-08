Agricoltura: Coldiretti, in Lombardia produzione mele -23%

27 agosto 2021 a

a

a

Milano, 27 ago. (Adnkronos) - La produzione di mele in Lombardia scenderà del 23% rispetto allo scorso anno, attestandosi a 19 milioni di chili. E' quanto emerge da un'analisi di Coldiretti su dati Prognosfruit. Il calo produttivo di quest'anno, si spiega dalla Coldiretti Lombardia, è dovuto alle gelate tardive di primavera, che hanno influito negativamente sulla fioritura e sulla maturazione dei frutti. E in alcune zone si sono sommati anche episodi di grandine. In Valtellina la raccolta è in ritardo di circa 7-10 giorni su tutte le varietà. Complessivamente la produzione nazionale scenderà a poco più di 2 miliardi di chili nel 2021, con una flessione del 4% sullo scorso anno.