Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Compassione per Massimo Fini che invecchia immerso nell'astio, solidarietà a Giorgio Mulè di cui si auspica la morte. Nessuna meraviglia per il Fatto odiatore permanente”. Così in un tweet il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.