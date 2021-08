Migranti: barchino con 16 si ribalta, cargo li soccorre, Sea Watch 'ora porto sicuro'**

27 agosto 2021 a

Palermo, 27 ago. (Adnkronos) - "Alcune delle persone sono ancora in acqua. Asso Venticinque è finalmente arrivato sul posto e ha iniziato a soccorrerle grazie alla segnalazione di Seabird. Tutti i superstiti hanno diritto a un porto sicuro. Non possono essere respinti illegalmente in Libia". A scriverlo su Twitter è Sea Watch che nel pomeriggio aveva lanciato l'allarme sul ribaltamento di un barchino con 16 persone a bordo. Undici erano riuscite a risalire sulla chiglia, altre 5, invece, erano in mare. Sul posto prima del mercantile era giunta una motovedetta della Guardia costiera libica "visibilmente sovraccarica", aveva spiegato l'ong.