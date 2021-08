Tennis: Us Open, Moroni e Stefanini superano primo turno qualificazioni

26 agosto 2021 a

New York, 26 ago. - (Adnkronos) - Due successi - uno in campo maschile e l'altro nel femminile - per i sette tennisti azzurri impegnati nella giornata in cui si completava il primo turno delle qualificazioni maschili degli US Open, quarto e ultimo Slam del 2021, in programma da martedì sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. A sorridere nel torneo maschile è Gian Marco Moroni, che raggiunge così al secondo turno Federico Gaio, Roberto Marcora e Paolo Lorenzi. Sconfitte invece per Alessandro Giannessi, Lorenzo Giustino e Thomas Fabbiano, come era avvenuto martedì per Andrea Pellegrino e Filippo Baldi.

In attesa dell'esito delle qualificazioni, sono già dieci gli azzurri presenti in tabellone principale: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini sono compresi tra le teste di serie, poi Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Stefano Travaglia e Salvatore Caruso.

Nelle qualificazioni femminili ha bagnato il debutto assoluto in uno Slam con un successo in tre set Lucrezia Stefanini, come era avvenuto il giorno precedente a Federica Di Sarra. Semaforo rosso invece per Lucia Bronzetti (pure lei all'esordio in uno Slam) e Jessica Pieri, eliminate al primo turno come in precedenza Giulia Gatto-Monticone. Per quanto riguarda l'entry-list del main draw - in attesa della conclusione delle qualificazioni - sono 4 le azzurre presenti: Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Sara Errani.