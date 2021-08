26 agosto 2021 a

Tokyo, 26 ago. - (Adnkronos) - Carlotta Gilli vince la medaglia d'argento nei 100 dorso, specialità S13, alle Paralimpiadi di Tokyo. La statunitense Gia Pergolini trionfa con il nuovo record del mondo di 1'04″64, precedendo l'azzurra seconda in 1'06″10, bronzo per l'australiana Katja Dedekind (1'06″49). E' la decima medaglia per l'Italia a queste Paralimpiadi.