Paralimpiadi: nuoto, argento Italia nella staffetta 4x50 stile libero mista

Tokyo, 26 ago. - (Adnkronos) - Si chiude con una medaglia d'argento per l'Italia la giornata di finali del nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo. La conquistano nella 4x50 stile libero mista Giulia Terzi, Arjola Trimi, Luigi Beggiato e Antonio Fantin. Gli azzurri toccano in 2'21"45 alle spalle dell'imprendibile Cina vincitrice in 2'15"49 e davanti al Brasile bronzo in 2'24"82. L'Italia ha finora conquistato 4 ori, 4 argenti e 3 bronzi a queste Paralimpiadi, undici medaglie, tutte nel nuoto.