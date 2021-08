Milano: studenti Cattolica a scuola d'archeologia negli scavi dell'anfiteatro romano (2)

26 agosto 2021 a

(Adnkronos) - Al campo scuola partecipano cinque studenti iscritti alla laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali, alla laurea magistrale in Archeologia e Storia dell'Arte e alla scuola di specializzazione in Beni Archeologici.

Il campo scuola – sottolinea il professore di Archeologia Classica all'Università Cattolica, Furio Sacchi - è "un'occasione importante per la formazione degli studenti universitari che si troveranno ad operare all'interno di un progetto di messa in luce e valorizzazione di uno dei principali edifici urbani in un momento in cui le attività di scavo previste nel loro iter formativo risultano fortemente limitate, se non addirittura interrotte, a causa della situazione pandemica".