Milano: Sala, 'supportare vitalità e socialità dei nostri quartieri'

Milano, 26 ago. (Adnkronos) - "Per realizzare a Milano il modello di città in 15 minuti occorre supportare la vitalità e la socialità dei nostri quartieri. Per questo oggi sono stato a Gorla, in via Padova e allo spazio ex Ligera, con il candidato presidente del Municipio 2 Simone Locatelli. Per incontrare e ringraziare chi ogni giorno sceglie di farsi prossimo, mettendo al centro il proprio quartiere e organizzando incontri, momenti di sport e di animazione per tutti. Per creare insieme una vita cittadina più comunitaria, sostenibile e sana". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

"A Gorla sta nascendo il Comitato degli inquilini delle case popolari di Sant'Erlembardo (che per questa estate ha organizzato un fitto palinsesto di momenti di socialità). In via Padova, per far sì che lo sport possa essere strumento di aggregazione per i cittadini, continueremo con il lavoro iniziato sul centro sportivo Cambini Fossati. È quasi pronta una nuova piscina pubblica e il nuovo polo sportivo". spiega in un post su Facebook.

"Per supportare le relazioni sociali, però, vanno potenziati anche i servizi. Per questo sono in programma interventi strutturali di recupero degli alloggi popolari, dell'ex mercato comunale e delle strutture interne di villa Finzi. L'invito è quello di recuperare lo spazio pubblico, per migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi ed essere la città su cui investire", conclude Sala.