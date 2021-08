Milano: Sala, 'confronto sarà con tutti i candidati, decidono loro dove e temi'

26 agosto 2021 a

Milano, 26 ago. (Adnkronos) - "Il confronto sarà con tutti i candidati. Quello che offro è né localizzazione, né temi: siamo disponibili a tutto. Se gli staff dei candidati si mettono d'accordo lo facciamo su quello che vogliono gli altri, però tutti i candidati". Lo precisa il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la sua visita in via Padova, "una zona che è cambiata. Abbiamo lavorato dagli impianti sportivi alla vivibilità, al recupero di parchi e aree dismesse. Considero quello di via Padova un esempio abbastanza virtuoso, non ci sono ricette magiche ma c'è la volontà di mettere a posto un tassello alla volta", conclude Sala.